450 millions d'utilisateurs quotidiens pour les "stories" Whatsapp: deux fois plus que Snapchat

Quand l'élève ou plutôt ici l'imitateur dépasse le maître: c'est l'histoire de Whatsapp et Snapchat. Car pour rappel, bien avant que Facebook ne s'en empare, pour le réseau comme pour ses sociétés-filles Instagram et Whatsapp, c'est bien sur Snapchat qu'est ne le format "stories".

Mais aujourd'hui, WhatsApp Status, le clone des Snapchat Stories, compte 450 millions d'utilisateurs actifs par jour, soit un nombre plus de deux fois supérieur aux 191 millions d'utilisateurs quotidiens sur l'ensemble de Snapchat, comme le révèle Techcrunch.

Et plutôt que de se reposer sur ses lauriers, WhatsApp vient d'annoncer deux nouveautés: des stickers à envoyer à ses conctacts et des appels vidéo en groupe.

Et l'application avancerait lentement vers la monétisation. 3 millions d'entreprises sont déjà sur sa nouvelle application WhatsApp For Business, et bien qu'il s'agisse d'un produit gratuit actuellement, WhatsApp a annoncé qu'il prévoyait de faire payer les grandes marques comme les compagnies aériennes, les banques et les opérateurs mobiles pour des fonctionnalités supplémentaires...