30ème édition du Télévie : RTL compte sur votre générosité

Ce samedi est la journée de clôture de la grande opération de solidarité du Télévie organisée par RTL Belgium. Cette action vise à récolter un maximum de dons au profit de la recherche contre le cancer.

La RTBF soutient le Télévie. Chacun peut participer en faisant un don sur le site Télévie.be, par SMS via le numéro 8000, ou encore par téléphone au 0800/98.800.

L'an dernier, l'opération Télévie avait permis de récolter plus de 11 millions d'euros, grâce auxquels plus de 200 chercheurs et une centaine de projets ont été financés.