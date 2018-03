300 couvertures exposées pour les 90 ans du Soir Mag

Le Soir Mag a 90 ans. Pour l’occasion, une collection de rois, de reines, de princes et de princesses se retrouve au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles. Une exposition de 300 couvertures agrandies qui nous emmène dans la petite histoire de la grande histoire des Belges et de la Belgique.

Petit coup de manivelle, léger grincement, les couloirs du temps sont devant nous. "Là par exemple, c’est Paola et Albert de Belgique, explique Richard Cubits qui archive précieusement ces trésors pour le Soir Mag. La qualité des mises en pages et la qualité des couvertures sont formidables".

Le Soir illustré, créé le 23 février 1928, appartient à la grande aventure de l’invention du magazine. Le magazine raffole de la monarchie, la monarchie s’appuie sur le magazine pour changer son image. "Pendant la crise notamment de 1930 à 1934, on voit le roi Albert, qui est une sorte de figure paternelle, souvent à la une du Soir illustré", raconte Richard Cubits.

Des photographes pionniers qui utilisent des plaques de verre délicates et qui tentent de saisir l’instant en obligeant souvent les modèles à la pose. "Décembre 1960, la première fois que Le Soir illustré avait 100 pages, se souvient Richard Cubits. Fabiola qui s’apprête à faire ses adieux à Madrid pour se marier et quand on tourne la une, on la voit un verre à la main".

L’exposition présente 300 couvertures choisies agrandies pour un voyage dans 90 ans d’histoires et de reportages.