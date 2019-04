25 ans après sa mort, que reste-t-il de l'héritage de Kurt Cobain ?

Le 5 avril 1994, Kurt Cobain, chanteur du groupe grunge Nirvana, se donnait la mort dans son domicile de Seattle. C’est alors au sommet de la gloire que le musicien natif de l’Etat de Washington rejoignait le funeste club des 27, dont de nombreux artistes influents comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ou Amy Winehouse font tristement partie.

Ce vendredi marque les 25 ans de la disparition de ce musicien iconique, emblème d’une génération. Au-delà de la légende qui entoure ce personnage-phare de l’histoire du rock et du logo de son groupe dorénavant inscrit dans la pop-culture, que reste-t-il de son héritage ?

À l’occasion de cet anniversaire, un livre intitulé Serving The Servant : Remembering Kurt Cobain (titre faisant référence au morceau Serve the Servants présent sur le dernier album de Nirvana In Utero) vient d’être publié. Ecrit par Danny Goldberg, le manager de Nirvana de 1990 à 1994, l’ouvrage contient de nombreux témoignages de proches et amis de Kurt Cobain.

Si les circonstances de sa mort restent toujours un peu floues, certains accusant sa femme Courtney Love, également chanteuse du groupe Hole, d’avoir mis en scène son suicide. Toujours est-il que la mort brutale du pionnier du grunge, ce mouvement musical dérivé du rock, a marqué les esprits et eu un retentissement planétaire.

Un impact musical immense

En fondant le groupe en 1987 avec le bassiste Krist Novoselic, Kurt Cobain ne se doutait sûrement pas qu’il changerait durablement la face du rock et qu’il en deviendrait l’un des musiciens les plus respectés. Plus tard rejoint par Dave Grohl, le désormais leader des Foo Fighters, le groupe tourne autant qu’il le peut au début des années 90 pour défendre son premier album, Bleach, et commence à se faire un nom au sein de la scène locale de Seattle d’abord, puis nationale.

Mais ce n’est vraiment qu’avec Nevermind, sorti en 1991, que le groupe bascule dans une autre dimension. Considéré comme l’un des albums les plus importants de l’histoire du rock, le chef-d’œuvre porté par son hymne Smells Like Teen Spirit s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et à largement contribué à l’explosion médiatique du groupe. En janvier 1992, il détrône même le Dangerous de Michael Jackson, alors en tête du Billboard américain. Il y aura désormais un avant et un après Nevermind.

Suite à ce succès planétaire et ce nouveau statut d’idole des jeunes, le musicien, n’ayant jamais voulu être une célébrité, plonge alors dans la dépression. Il entame une descente aux enfers à grand renfort d’héroïne pour se soulager de ses maux de ventre et du stress. Avant l’issue tragique que l’on sait.

Précurseur

Ce qui a changé avec l’explosion du grunge, le succès de Nirvana puis la disparition de son leader, c’est le changement de paradigme dans le chef des grosses maisons de disques. Celles-ci se sont immédiatement mises en quête du successeur de Cobain et sa bande, ouvrant ainsi la voie à l’essor de nombreuses formations de rock alternatif et du mouvement punk qui a repris du poil de la bête dans les années 90.

Aujourd’hui, l’héritage de Nirvana ne se mesure finalement pas tant dans les groupes qui ont repris le flambeau du phénomène grunge, bien que d’importantes formations encore actives, à l’image de Pearl Jam ou Alice In Chains, perpétuent tant bien que mal ce son si caractéristique.

Beaucoup s’accordent à dire que le grunge est mort le jour où Kurt Cobain s’est ôté la vie et pourtant, de nombreux jeunes groupes contemporains semblent encore s’inspirer des guitares distordues de l’époque pour tenter de proposer quelque chose d’aussi honnête et spontané que ce qu’offrait Nirvana. De nombreux artistes aussi variés que Lana Del Ray ou Jay-Z ont déjà déclaré l’important que revêtait à leurs yeux le travail de Cobain.

Porte-parole des jeunes malgré lui

Avec ses paroles sombres voire parfois incohérentes, Kurt Cobain a aussi su saisir tout le spleen de l’époque (SIDA, chômage,…) et la frustration d’une génération pour la retranscrire en musique. Derrière un parcours aussi fulgurant que fascinant, le divorce de ses parents où son côté solitaire et mélancolique ont fait de lui le compositeur torturé qu’il est devenu et dont la soudaine célébrité a brûlé les ailes.

Au-delà de son apparent rejet des normes, l’homme est surtout devenu un mythe parce qu’il s’est involontairement fait l’étendard d’une jeunesse désœuvrée et désabusée grâce à des chansons teintées de pessimisme et de désespoir. « Il avait une sensibilité qui aidait les gens à se sentir moins bizarres, moins seuls », explique Danny Goldberg à l’AFP.

L’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes s’identifient encore à son œuvre réside dans cette habilité qu’il avait à retranscrire ses troubles mentaux et ses douleurs dans des textes. Dans sa lettre d’adieux écrite à son ami imaginaire, Boddah, peu avant qu’il se tire une balle dans la tête, Kurt Cobain reprenait des paroles de Neil Young : « It’s better to burn out than to fade away » (« Mieux vaut brûler franchement que se consumer à petit feu »).

Paradoxalement, son geste final à permis à l’époque de « populariser » les services d’aide téléphonique pour les personnes en détresse, permettant ainsi aux autorités de sensibiliser les jeunes sur la question du suicide. De manière générale, le sien fut l’un des premiers médiatisés.

Si son impact reste si fort et sa popularité toujours aussi importante un quart de siècle après sa disparition, c’est parce que la pertinence de ses propos reste intacte. Bien avant tout le monde, Kurt Cobain défendait déjà les droits des femmes, et des homosexuels dans une industrie du rock surdominée par la masculinité. « Si certains d’entre vous, de quelque manière que ce soit, détestent les homosexuels, les personnes de couleurs différentes ou les femmes, faites-nous une faveur, laissez-nous seuls et n’achetez pas nos disques », écrivait-il.

Aujourd’hui encore, Nirvana fait encore partie de ces groupes reconnaissables en quelques secondes. La discographie du groupe a marqué les esprits et a contribué à modifier la culture de manière significative. « C’est l’un des quelques artistes dont l’œuvre est hors du temps », affirme Danny Goldberg. Son héritage semble donc rester très vivant auprès de nouvelles générations qui n’étaient pas nées à cette période. Si Kurt Cobain n’est plus, la puissance de sa musique et sa personnalité à fleur de peau restent sans nul doute immortelles.