23.000 festivaliers pour le premier soir de Couleur Café à guichets fermés

(Belga) La 29e édition du festival de musiques du monde et urbaines Couleur Café, qui s'est ouvert vendredi au pied de l'Atomium à Bruxelles, était sold-out pour son premier jour avec une fréquentation de 23.000 personnes, ont indiqué les organisateurs.Les artistes féminines ont remporté un franc succès, vendredi. Le public était déjà bien présent pour la jeune Angèle, qui a ouvert la scène principale "Red Stage". D'une capacité de 8.000 personnes, la "Green Stage" était bondée pour le duo français Ibeyi. Cette scène a ensuite dû être fermée pour la chanteuse belge Selah Sue. Le rappeur Damso a lui rempli la grande plaine de la "Red Stage".

L'espace "Mamafoufou" réservé à la danse a attiré son public

Le reggaeman sicilien Alborosie y a clôturé la soirée. La nouvelle petite scène "Dub Forest", dédiée vendredi soir aux artistes belges de reggae et de dub, n'a pas désempli. Elle est installée dans un coin plus boisé. L'espace "Mamafoufou" réservé à la danse a également attiré son public. De multiples performances ont également animé le parc d'Osseghem qui accueille le festival, notamment des échassiers et un artiste qui jouait avec des bulles. Tous les pass trois jours sont vendus. Ceux avec camping étaient sold-out peu avant la mi-juin. Il reste 2000 à 3000 tickets journaliers pour samedi. Les organisateurs s'attendent à être sold-out pour ce second jour. Il reste un peu plus de places pour dimanche.