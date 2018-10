19 youtubeurs, dont un belge, s'engagent pour l'environnement dans une vidéo devenue virale

Quelques phrases marquantes, un slogan qui fait mouche et des têtes familières, il n'en a pas fallut beaucoup plus pour que la vidéo réalisée par ces quelques vidéastes se diffuse sur la toile. "Dans cette vidéo, on ne va pas vous répéter que le réchauffement climatique c'est la merde, qu'il y a des ours polaires qui crèvent sur la banquise qui fond", prévient d'entrée de jeu le youtubeur Pablo Servigne. Ce genre de constat fait partie de la longue liste dressée par les expert du GIEC dans leur dernier rapport publié lundi, qui préconise de ne pas dépasser un degré et demi de plus par rapport à 1900.