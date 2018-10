100 km pour CAP48: la RTBF marche pour récolter des fonds en faveur des personnes handicapées

Cette récolte financera cette année des centres de revalidation par le sport. "Là, où on aide des personnes accidentées à retrouver de la mobilité et aussi de la dignité", ajoute Eric Boever.. Le départ des 100 km a été donné à 14h40 ce samedi à Mozet, en Région namuroise.

"Cette année, les organisateurs ont corsé le défi. Ils ont demandé à certains marcheurs de parcourir une partie des 100 km dans les mêmes conditions qu'une personne moins valide, soit avec les yeux bandés soit en lui bouchant les oreilles soit en chaise roulante soit en HandiBike (un fauteuil-vélo que l'on fait avancer avec les bras)", a expliqué Eric Boever, journaliste RTBF et capitaine de l'équipe des marcheurs. "Le but est de vivre pendant une dizaine de kilomètres le quotidien des personnes moins valides pour s'en rendre compte. Mais surtout, rappelons que cette marche est une grande collecte de fonds. Cela n'aurait aucun sens si nous n'avions pas des donateurs dernière nous".

Nos collègues vont marcher jusqu'à dimanche soir pour arriver sur le plateau de la soirée de clôture de cette opération. Ce sera dès 20h20 en direct sur La Une et sur La Trois.

Le parrain, cette année, est Philippe Geluck. Il sera entouré d'artistes qui soutiennent également la cause : MC Solaar, Slimane, Louane, Alice on the roof, Vitaa, Grand-George et Claudio Capéo. Lou Boland, jeune artiste autiste, rendra également hommage à Maurane.

D'ici là, vous pouvez acheter les post-it CAP48 aux vendeurs bénévoles qui vous le proposeront. Vous pouvez aussi faire un don directement sur le compte de CAP48.