Vous vous sentez seul ? À Los Angeles, les "promeneurs de gens" permettent de combler la solitude

Près d’un Belge sur cinq se sent seul. C’est le constat mis au jour par la grande enquête du bonheur, réalisée par un cabinet d’assurance en 2018. Parmi les 46% de répondants ayant témoigné d’un manque de solitude, les personnes âgées semblent les plus touchées. Pour preuve : un senior sur dix passe parfois plusieurs jours sans voir personne. Outre-Atlantique aussi, les citoyens se sentent souvent esseulés. Mais à Los Angeles, certains prennent leur solitude en main en faisant appel à des "promeneurs de gens", un business florissant et qui a de plus en plus de succès.

"Vous avez besoin de motivation pour marcher ?", "Vous avez peur de vous promener seul pendant la nuit ?", "Vous ne voulez pas que les gens vous voient marcher seul et sachent que vous n’avez pas vraiment d’amis ?", c’est avec ces questions que l’association "People Walker", lancée par l’acteur Chuck MacCarthy, a lancé son concept d’accompagnement pédestre en 2016. L’objectif ? Un bol d’air frais, un peu d’exercice et surtout, une compagnie.