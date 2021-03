Vidéo : entre Islande et Mordor, il vole au plus près d'un volcan avec son drone

C’est un spectacle rare, qui évoque les paysages imaginaires du Mordor, là où Frodon détruit l'anneau dans la saga imaginée par J. R. R. Tolkien. Une petite éruption volcanique est en cours en Islande, près du mont Fagradalsfjall, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Reykjavik. La lave n’avait pas coulé dans ce secteur depuis le XIIIe siècle.

La scène n’a pas échappé à Bjorn Steinbekk, un Islandais qui s’est rendu sur place ce samedi 20 mars avec son drone. Il a aussitôt publié ses images sur Facebook et Instagram. Contacté par la RTBF, il explique : "C’est une manière de documenter quelque chose, d’apporter une nouvelle perspective au vol en drone."

L’homme qui travaille dans le marketing et organise notamment des voyages en Islande précise qu’il est pilote amateur. "Ça fait deux semaines que j’ai ce drone. Je m’entraîne avec", sourit-il.

Bjorn n’a pas eu froid aux yeux… et a vécu le spectacle au plus près. Cet appareil se pilote en effet avec une paire de lunettes connectées. "Ça donne un peu la nausée. J’avais avec moi quelqu’un pour me dire où j’allais, précise-t-il. Mais quand vous volez comme ça, vous êtes tellement excité."

J’ai cru que je n’allais jamais revoir mon drone

Les mains crispées sur sa télécommande, il a quand même eu chaud. Tout en se saisissant du drone posé derrière lui, il nous raconte : "J’ai cru que je n’allais jamais revoir mon drone quand il est allé vers la lave. J’ai eu des centaines de messages pour savoir si le drone avait survécu. Et oui, tout va bien. Le fabricant peut être heureux de savoir que son drone résiste à la lave."

Sur Facebook et Instagram, ses images dont certaines ont été prises de nuit récoltent des milliers de likes. De quoi amuser cet Islandais qui, à 48 ans, ne s’attendait pas à voir décoller de cette façon sa carrière d’influenceur sur les réseaux sociaux.