USA: elle donne rendez-vous à plus d'une centaine d'hommes via Tinder et les met en compétition

Il fallait oser et la mannequin Natasha Aponte n'a pas hésité. Le 19 août dernier, elle a organisé un grand rassemblement atypique dans les rues de New-York sur la place Union Square. Grâce à l'application de rencontres Tinder, elle est parvenue à rassembler une centaine d'hommes et les a piégés en les mettant en compétition.

La méthode utilisée pour tromper est approximativement la même pour tout le monde : la mannequin envoie un message pour proposer un rendez-vous au cœur de l'île de Manhattan car un de ses amis DJ y donne un concert et que l'endroit est idéal pour aller boire un verre ensuite.

Tout le monde a été amené ici pour un rendez-vous avec moi

Un de ses prétendants raconte au New York Times avoir "matché" avec elle sur Tinder et avoir reçu plusieurs semaines plus tard une proposition de rendez-vous galant. Ni une, ni deux, il lui répond : "Je suis tellement excité, cela semble trop beau pour être vrai. Vous êtes absolument magnifique !". Quelques jours plus tard, il se rend sur place et là, c'est le drame. Entre 150 et 200 autres hommes sont présents, incrédules.

Une chose était pourtant vraie : un DJ se trouvait sur les lieux. Après une courte prestation, Natasha Aponte déboule sur scène toute de noir vêtue et s'explique : "J'ai une confession à faire. Tout le monde a été amené ici pour un rendez-vous avec moi".