Une vraie banane, scotchée au mur, prix: 150.000 dollars

La banane doit notamment pendre à une hauteur de 1 mètre 37, former un angle de 37 degrés et elle doit être rafraîchie tous les sept à dix jours, selon son apparence. Pour ce prix-là, les acheteurs reçoivent également un certificat d'authenticité.

Et quand la banane est trop mûre? Eh bien, on la remplace par une nouvelle. Car ce n'est pas un fruit que les amateurs d'art achètent, mais un concept: ceux qui veulent l'installer chez eux doivent d'ailleurs acheter une banane eux-mêmes et la coller au mur selon des instructions bien précises reprises dans un document de 14 pages.

Cattelan travaille sur l’idée du Comédien depuis environ un an, explique la journaliste spécialisée Sarah Cascone dans Artnet News. Il avait d’abord créé des versions en bronze et en résine. Mais quelque chose n’allait pas . "Où que j’aille, j’avais en tête cette banane sur un mur. Je n’arrivais pas à trouver comment l’achever" lui a expliqué l'artiste. "Finalement, je me suis levé un matin et j’ai dit : la banane doit être une banane."