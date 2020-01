Une ville installe 187 panneaux photovoltaïques mais oublie de les raccorder au réseau

À quelques kilomètres près cela aurait pu être une histoire belge. Et pourtant, c'est bien chez nos voisins français que cela a eu lieu. Prenez une ville, d'environ 100.000 habitants, sa municipalité, comme l'on dit Outre-Quiévrain, désireuse d'investir dans le développement durable, et un bâtiment idéalement construit pour accueillir l'initiative. Et le tour est joué. C'est cependant sans compter sur une (petite) distraction, lourde de conséquence comme l'expliquent nos confrères de Nord Eclair.