Une tornade spectaculaire traverse un village allemand près d'Eupen

Ce mercredi en fin de journée, une tornade a secoué le village de Roetgen, entre la frontière belge et allemande. Celle-ci a provoqué de nombreux dégâts et certains domiciles ont été endommagés.

Ce mercredi, une violente tornade a traversé un quartier de cette bourgade frontalière située à quelques kilomètres de Raeren et Eupen, déracinant des arbres ainsi que quelques lampadaires et abîmant plusieurs toitures et vitres.

La tornade a traversé en début de soirée l’Eifel, une région de collines en Allemagne occidentale.

Des dégâts matériels et quelques blessés légers

Dans le village touché de plein fouet par la tornade, une trentaine de maisons ont été endommagées. De nombreux pompiers d’Aix-la-Chapelle se sont rendus sur place en intervention. Cinq personnes auraient également été légèrement blessées.

Selon un porte-parole du service de secours de la région d’Aix-la-Chapelle, cité par le quotidien local Aachener Zeitung, dix maisons ne sont plus habitables. Une vingtaine d'autres auraient été abîmées par la force du vent.

Le bourgmestre Jorma Klauss à fait savoir à l'agence DPA que les habitants faisaient preuve de solidarité et que l'un des propriétaires d'un hôtel avait mis gratuitement des chambres à disposition.

Le service météorologique allemand a bien confirmé qu'il s'agissait d'une tornade qui avait traversé cette ville de 8500 habitants, à savoir le fruit de la rencontre entre deux masses d’air avec une grande différence de température.

Plusieurs tempêtes dont celles baptisées Eberhard et Franz ont déjà traversé l'Allemagne ces derniers jours et une nouvelle devrait à nouveau frapper le pays ce jeudi.