Une tempête envoie des poissons sur les routes à Malte

Les conditions météorologiques de ce lundi ont offert des scènes amusantes mais extrêmement dangereuses à Malte. Des individus ont bravé la tempête pour ramasser des poissons échoués.

Des rafales de vent de plus de 100 km/h ont frappé l’archipel et ont endommagé de nombreuses infrastructures : arbres déracinés sur les routes, dégâts sur le réseau électrique mais plus étonnamment, ce sont les poissons qui font le plus parler d’eux.

Ils ont été projetés hors de l’eau par les grandes vagues pour atterrir sur la route et certaines promenades côtières, pour le plus grand plaisir de certains Maltais qui sont partis à la récolte malgré le conseil des autorités de rester chez soi.

La situation s’est calmée en fin de soirée. Le secrétaire parlementaire pour les fonds européens, Aaron Farrugia, a indiqué sur Twitter que Malte essaiera de puiser dans les Fonds de solidarité de l’UE pour réparer les dégâts causés par la tempête du week-end.