Une route chantante recrée l'hymne d'une province aux Pays-Bas grâce aux marquages au sol

Dans la province de Frise, au nord des Pays-Bas, un panneau un peu particulier est apparu aux abords d'une route à Jelsum : on y voit une voiture entourée de notes de musique et l'inscription : "Zingende weg", traduisez "route chantante" en français. Le marquage au sol en bord de route, censé réveillé le conducteur endormi qui dévie de sa trajectoire, reproduit en fait l'hymne de la province.

Une idée originale d'un point de vue de la sécurité routière, les conducteurs devant rouler à 60km/h afin d'avoir le bon tempo. Mais aux abords de la route, les riverains se plaignent du bruit permanent que cette installation crée, nuit et jour. Certains témoignent de petits malins roulant le plus vite possible, ou en marche arrière, afin de faire varier les plaisirs musicaux.

Sietske Poepjes, memebre de la députation provinciale de la Frise qui a inauguré la route ce lundi, entend bien les réclamations des riverains. Le dispositif sera supprimé d'ici quelques jours, et placé dans une zone moins habitée.