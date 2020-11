Une pièce de marbre antique volée par une touriste et renvoyée honteusement à Rome trois ans plus tard

Elle s’excuse aussi d’être "une idiote américaine en prenant quelque chose qui ne lui appartient pas". Gagnée par les remords et de la maturité, Jess a donc décidé de renvoyer ce cadeau "honteux" à sa ville d’origine.

C’est la fin d’un voyage long de trois ans pour un petit bout de marbre antique volé sur le site archéologique du Forum, à Rome. La semaine dernière, un colis contenant la pièce ainsi qu’une lettre est parvenu au Musée national romain. Sur le petit bout de marbre on peut lire une inscription amoureuse ainsi qu’une date.

Trovare un reperto archeologico e portarlo via con sé, danneggiarlo o, addirittura, decidere di rubarlo è un gesto che...

De son côté, le Musée national romain rappelle que cela peut coûter cher d’un point de vue juridique mais aussi moral comme l’atteste la lettre. Les parcs archéologiques appartiennent à tout le monde, défend l’institution avant de justifier la valeur de cette pièce (qui reste toutefois à valeur limitée selon le conservateur Stéphane Verger) : "Avoir enlevé cette pièce signifie non seulement ne pas comprendre sa valeur de témoignage historique, d’objet fragile, qu’il faut traiter avec les précautions nécessaires, mais aussi le priver des informations qu’il porte avec lui".

Cette histoire n’est cependant pas une première, en octobre une canadienne a renvoyé à Pompéi des pierres qu’elle avait volé sur le site en 2005. Elle expliquait avoir regretté son action étant "jeune et stupide" et évoquait une sorte de malédiction depuis qu’elle avait ses vestiges et pierres chez elle.