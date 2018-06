Une mission scientifique part à la recherche de l'ADN du monstre du Loch Ness

Un scientifique néo-zélandais dirigera le mois prochain une équipe internationale qui prélèvera des échantillons des eaux troubles ducélèbre "Loch Ness" en Ecosse et effectuera des analyses génétiques pour déterminer quelles espèces y vivent.

Neil Gemmell, professeur à l'Université d'Otago, ne croit pas pour autant à l'existence de "Nessie", comme l'ont affectueusement surnommé les locaux.

L'une des théories les plus farfelues est que Nessie est un plésiosaure à long cou qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Selon une autre théorie, le monstre serait en réalité un esturgeon ou un poisson-chat géant. Mais beaucoup pensent que les observations sont en fait des canulars ou qu'elles peuvent être expliquées par des bûches flottantes ou des vents forts.

Pour Neil Gemmell, les créatures qui se déplacent dans l'eau laissent derrière elles de minuscules fragments d'ADN provenant de la peau, des plumes, des écailles et de l'urine. Il a indiqué que son équipe prélèverait donc 300 échantillons d'eau à différents points du lac et à diverses profondeurs, avant de filtrer le matériel organique et en extraire l'ADN, en le séquençant avec une technologie créée à l'origine pour le projet sur le génome humain.

Les résultats de l'ADN seront ensuite comparés à une base de données d'espèces connues. Des réponses sont attendues d'ici la fin de l'année. A défaut de trouver Nessie, Neil Gemmel estime que les vraies découvertes pourraient concerner la prévalence des espèces envahissantes du lac.