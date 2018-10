Une journée à la plage, avec des chiens qui surfent

C'est l’événement le plus connu sur le circuit de "surf pour chiens" qui se tient chaque année fin septembre à Surf City, aux États-Unis. L’événement rassemble la communauté, les surfeurs, les amoureux des chiens, les familles et les animaux de compagnie pour une journée de plaisir et une grande collecte de fonds pour la cause animale.

La fête se déroule sur l’une des plages les plus préservées du sud de la Californie qui s'appelle et cela ne s'invente pas "Huntington Dog Beach" la plage aux chiens d'Huntington.