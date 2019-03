Une femme oublie son bébé à l'aéroport et force un avion à faire demi-tour en plein vol

C'est un voyage qui a dû causer une importante frayeur à cette mère de famille. Alors qu'elle était dans un avion en direction de la Malaisie, une femme s'est rendu compte qu'elle avait laissé son bébé dans le terminal, forçant ainsi l'avion à faire demi-tour en Arabie saoudite, comme le rapporte The Guardian.

Le pilote, en route pour Kuala Lumpur, a ainsi effectué cette demande inhabituelle de retourner à l'aéroport de Djeddah peu après le décollage, lorsque la passagère a raconté à l'équipage de cabine qu'elle avait oublié son enfant.

Une vidéo publiée sur le compte YouTube de l'aéroport King Abudlaziz de Djeddah montre l'échange entre le pilote et la tour de contrôle. "Que Dieu soit avec nous. Peut-on faire demi-tour ?”, demande le pilote.

La requête semble laisser le contrôleur aérien plutôt perplexe qui lui demande alors de répéter. "Ce vol demande à revenir. Un passager a oublié son bébé dans la salle d'attente", dit-il à un autre collègue. "Elle refuse de poursuivre le vol", annonce alors le pilote.

"Une première pour nous"

Après une brève pause le temps de prendre la décision appropriée, le vol a finalement reçu la permission de retourner à son point de départ. "OK, retournez à la porte d’entrée", ont ainsi déclaré les contrôleurs aériens. "C'est une première pour nous !".

Sur les réseaux sociaux, le pilote a été l'objet de nombreux compliments et félicité pour la maîtrise dont il a fait preuve afin de réunir la mère distraite et son enfant.

Il est plutôt rare que des avions effectuent ce genre de manœuvre en sens inverse pour une autre raison qu'un problème technique ou de sécurité.

En 2018, un avion entre les îles Canaries et Amsterdam avait dû se poser en urgence au Portugal à cause de l'odeur persistante d'un passager qui souffrait d'une nécrose de la peau, tandis qu'en février dernier, un vol devant relier Calgary et Londres avait dû rebrousser chemin à cause d'un passager trop ivre.