Une femme donne naissance à un petit garçon de 6,4 kg

Aux Etats-Unis, on prétend parfois que les plus beaux cadeaux viennent souvent dans les plus petits paquets. L’exception vient ici confirmer la règle, pour cette famille d’Arlington, dont la joie a été de "grande dimension". Le bébé mis au monde a battu tous les records de l’hôpital, avec un poids de près de 15 livres à la naissance, soit 6,4 kg. À l'heure actuelle, le petit Ali mesure presque deux fois la taille d'un nouveau-né qualifié de "moyen". Mais méfions-nous toujours de la moyenne.