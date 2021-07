Une femme attachée à son siège après avoir essayé d’ouvrir la porte de l’avion en plein vol

La vidéo a fait le buzz sur Tik Tok et nos collègues de Business Insider ont reconstruit les faits : une femme, passager sur le vol 1774 d’Americain Airlines à destination de Charlotte, en Caroline du Sud.

Selon la reconstruction des faits donnée par Business Insider, la femme a été attachée à son siège après avoir essayé d’ouvrir la porte pour sortir de l’avion en plein vol.

L’une des passagers du vol a filmé la sortie de l’avion : on y entend des cris. On voit ensuite la femme en question attachée au siège avec du scotch autour de la bouche et du corps. A l’entrée de l’avion, lors de l’atterrissage, un policier et du personnel médical étaient présents.

Dans une autre vidéo, la même personne ayant filmé la scène explique les faits : une heure après le début du vol, les voyageurs ont vu les agents de bord s’agiter et courir dans tous les sens, verrouillant les toilettes sans pour autant expliquer ce qui était en train de se passer. "Le chaos", raconte l’internaute.

Les explications de l’équipage sont arrivées un peu plus tard et pendant l’atterrissage : une des hôtesses de l’air a expliqué qu’une femme avait fait une crise d’angoisse et avait crié qu’elle devait descendre de l’avion. Empêchée par l’équipage, elle avait commencé à crier et cracher.