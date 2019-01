Une compagnie aérienne mexicaine offre aux Américains une réduction... basée sur leur ADN

La première destination des Mexicains, ce sont les États-Unis, mais l'inverse est loin d'être vrai. C'est le constat fait par la compagnie aérienne Aeromexico, qui a diffusé une publicité dans laquelle elle part à la rencontre d'Américains vivant à Wharton, une ville du Texas, à moins de 500 km de la frontière. L'opinion des habitants y est bien tranchée : pas question de mettre les pieds chez le voisin, même lorsqu'on aime "les burritos et la tequila", des produits typiquement mexicains. "Laissez-moi vivre ici en paix, et laissez ces gens de l'autre côté de la frontière !" s'exclame même un vieil habitant au costume typique, chapeau de cow-boy sur la tête et chemise brodée de fleurs.