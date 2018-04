Une cathédrale néerlandaise rejoue des morceaux d'Avicii pour lui rendre hommage

Samedi dernier, ce ne sont pas les morceaux habituels qui ont résonné dans les rues d'Utrecht aux Pays-Bas. Malgosia Fiebig, la carillonneuse de la cathédrale Saint-Martin, a décidé de rendre hommage à Avicii, décédé le 20 avril à l'âge de 28 ans, dans des circonstances toujours inconnues.

Trois morceaux du DJ suédois ont retenti dans la ville : "Wake Me Up", "Without You" et "Hey Brother" ont successivement été joué à coups de cloches.

Un bel hommage pour la carrière de Tim Bergling entamée en 2006, avant de le propulser au rang de star planétaire grâce au tube "Levels" en 2011, et qui a pris fin prématurément.