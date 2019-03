Une Américaine remporte 10.000 dollars... en lisant son contrat d'assurance jusqu'au bout

On ne répétera jamais assez que lire ses contrats de travail, d'assurance ou même de location en diagonale est rarement une bonne chose. Une Américaine l'a constaté en lisant son contrat "jusqu'au bout". Une rigueur qui lui a valu une belle augmentation, non négligeable quand on sait qu'aux Etats-Unis, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois.

Une Américaine a remporté 10.000 dollars pour avoir lu jusqu'au bout les conditions générales de sa police d'assurance voyage, ont rapporté jeudi les médias. Ce bonus pécunier marque "l'importance de lire son contrat d'assurance du début à la fin", a souligné sur son site internet SquareMouth, un comparateur de contrats d'assurance basé à Saint-Petersburg, en Floride, à l'origine de ce concours inédit intitulé "Ça vaut la peine de lire".

Je lis toujours les petits caractères

Donelan Andrews, une habitante de Thomaston en Géorgie (sud-est), avait acheté une assurance-voyage sur internet de la société Tin Leg, une filiale de SquareMouth, en prévision d'un séjour à Londres avec un groupe d'amis.

En recevant son contrat, l'enseignante de 59 ans a lu jusqu'au bout le document de sept pages. Sur la dernière page, elle est surprise par une phrase: "Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes l'un des très rares clients de Tin Leg à étudier toute la police d'assurance". La société invitait ensuite ce client attentif à la contacter pour remporter le gros lot.

Elle a été avertie le 12 février qu'elle avait remporté le concours, 23 heures seulement après son lancement. "Ces 16 dernières années, nous avons remarqué que de nombreux touristes achetaient une assurance voyage et partaient du principe qu'ils étaient couverts si quelque chose arrivait, sans vraiment lire les détails de leur contrat", a expliqué SquareMouth. "Je lis toujours les petits caractères. Je sais que ça semble un peu bizarre, mais j'ai appris à lire les contrats pour ne pas me faire avoir", a souligné la grande gagnante au quotidien Washington Post.

Donelan Andrews a précisé qu'elle allait utiliser l'argent de son prix pour s'offrir un voyage avec son mari en Ecosse.