Une actrice tabassée à Dubaï pour avoir voulu défendre un jeune d’une agression homophobe

"Je n’ai pas su rester à l’écart et j’ai voulu intervenir", raconte à nos confrères de la Rai l’actrice brésilienne Linda Batista, qui vit et travaille en Italie.

Lors d’une émission sur le service public, elle a raconté avoir été victime d’une agression très violente à Dubaï, où elle se trouve pour des raisons de travail, pour avoir voulu défendre un jeune homosexuel victime d’attaques homophobes. Son compagnon serait intervenu avant elle pour essayer de calmer un groupe de jeunes qui attaquaient le jeune homme. C’est là qu’il s’est fait bousculer et qu’elle est intervenue.

Elle a été agressée à son tour, frappée à la tête avec une bouteille et le talon d’une chaussure, expliquent La Stampa et il Corriere della Sera. Après s’être évanouie, elle a été hospitalisée et a reçu plus de 45 points de suture.