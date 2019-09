Un tourbillon s'est formé sur la mer du Nord ce mercredi (vidéo)

La scène se passe ce mercredi, à environ 40 km de la côte belge, au large d’Ostende. Un tourbillon s’est formé dans les eaux de la mer du Nord. La scène a été filmée par une équipe de l’Institut Royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) qui survolait la zone en avion. Si ce spectacle n’est pas rare, il n’en reste pas moins impressionnant, comme on peut le voir dans la vidéo ci-desssus.

"C’est un phénomène qu’on peut rencontrer typiquement en cette période de l’année, à la fin de l’été, nous explique Kelle Moreau, membre de la Direction opérationnelle Milieux naturels de l’IRNSB. On a besoin d’une grande différence de température entre l’eau et l’air en altitude. L’eau est assez chaude et, à ce moment-là, il y avait des températures très froides à quelques km de haut. Cela cause des turbulences. Et, quand il y a de telles turbulences, ça peut emporter de l’eau de la surface de la mer. C’est ça qui cause le tourbillon."

Précision importante : quand de tels tourbillons s’approchent de la côte, ils perdent en intensité et disparaissent.

L’IRSNB dispose de son propre avion pour faire des missions de contrôle en mer du Nord plusieurs fois par semaines. Parmi ces tâches : surveillance de la pollution aux hydrocarbures, analyse de la présence de soufre dans les fumées qui s’échappent des cheminées des navires, contrôle des zones de pêche, ou encore observation des mammifères marins.