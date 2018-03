Un télésiège (infernal) s'emballe en marche-arrière, projetant les skieurs dans les airs (vidéos)

Selon le Huffington Post, la démoniaque remontée mécanique aurait fait 10 blessés. La station et le gouvernement géorgien aurait pris contact avec l'entreprise Doppelmayr, qui a construit l'engin. Afin de déterminer les causes de l'incident. Pour les amateurs de sensations fortes, Goudaouri est située à 120 kilomètres de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Pour le guide le Petit futé, elle est la station géorgienne la plus en vogue. Elle compte 5 télésièges (au standard des stations européennes) et serait "la plus moderne et la plus grande des deux stations géorgiennes". Ces images ne rassurent cependant pas beaucoup sur la seconde destination. Des lieux de villégiatures pour les amateurs de frissons et de moments...Caucase.