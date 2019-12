Un sapin au fond du lac Baïkal pour souhaiter la bonne année - © Tous droits réservés

Un sapin au fond du lac Baïkal pour souhaiter la bonne année - 22/12/2019 Installer un sapin au fond du lac Baïkal ? Pas un problème pour les "morses" russes, des amateurs de plongée en eaux glaciales qui l'ont déposé dans le mythique lac Baïkal pour les fêtes de fin d'année avant de "danser" autour. "Nous voulions ainsi souhaiter une bonne année à tout le monde", a affirmé à l'AFP Egor Lesnoï, un des plongeurs âgé de 27 ans. "Nous souhaitons aux habitants d'Irkoutsk et à tous les Russes une bonne santé ! Faites du sport, soyez sages et lisez des livres", a ajouté son coéquipier Evgueni Lokhov, un homme d'affaires de 27 ans. Les deux compères et un troisième larron ont plongé dans le lac Baïkal, le plus profond de la planète, en maillots de bain, bonnets de Père Noël et chaussettes près de la côte dans le village de Sarma -- alors que la température extérieure était de -15°C et celle de l'eau d'un peu plus de 0°C.