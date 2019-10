Un requin dévore un de ses congénères sous les yeux des visiteurs du Zoo d'Anvers

Etonnant spectacle que celui qui s'est déroulé sous les yeux des visiteurs du zoo d'Anvers ce dimanche, et plus précisément ceux qui se promenaient dans l'aquarium: un requin était tout simplement en train d'en dévorer un autre!

Sur les images diffusées sur Twitter, on voit en effet comment un requin à tête noire apparaît soudainement parmi les autres poissons, avec un requin-taureau dans la gueule, secouant sa proie d'avant en arrière.

Le zoo a répondu un peu plus tard que les requins à pointe noire vivaient en harmonie avec les autres espèces de requins depuis des années et que l'instinct de l'animal avait peut-être repris le dessus pendant un certain temps.

Peut-être que la proie - le requin-taureau - était également malade, imagine le zoo. "Ils restent des prédateurs", semble-t-il. "Par précaution, le deuxième requin-taureau a été logé dans un autre aquarium."