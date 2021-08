Un puma a été observé en train de se balader sur un glacier dans un lac de Patagonie argentine

Ce lac est situé dans une zone protégée du Parc national Los Glaciares, qui a communiqué sur cet événement peu commun, mais pas étonnant. "Le puma est connu pour être un excellent nageur, et nous avons déjà observé des pumas passer d’une rive à l’autre [du lac] en nageant. […] L’animal est arrivé par ses propres moyens sur le site, et vu ses capacités de nageur, il va certainement retourner sur la terre ferme par lui-même" a communiqué le parc sur les réseaux sociaux.

Le lendemain cette annonce, le parc a précisé que ses équipes ne l’observaient plus sur ce glacier, et qu’il avait donc certainement rejoint les côtes. "Le cougar est un animal sauvage adapté à cet environnement et aux conditions météorologiques de la région, qui n’a besoin d’aucune assistance humaine pour survivre" ont-ils précisé.