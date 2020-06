Un policier sauve à la nage un bébé marsouin échoué sur la plage de Middelkerke (Vidéos)

Une patrouille de police est arrivée sur place, avec un membre du "Sea Life", l’aquarium de Blankenberge. L’équipe a immédiatement vu qu’il s’agissait d’un animal très jeune, d’un nouveau-né même, et a craint qu’il n’ait que peu de chances de survie s’il ne retournait pas rapidement à la mer. Les policiers ont essayé de repousser le marsouin à la mer, sans plus de succès que le promeneur.

"Puis l’un d’eux, un nageur expérimenté, a enlevé sa ceinture de protection et a sauté dans la mer avec le petit animal", raconte avec fierté le chef de la police Frank Delva à Radio 2. "Il a nagé au-delà des vagues, plus près de la mère marsouine et de là, le petit a pu retourner à la nage tout seul".

L’agent de police Sébastien Verbuecken s’est donc retrouvé avec un uniforme bien trempé, mais il a reçu de nombreux compliments de la part de son chef de corps et de ses collègues.