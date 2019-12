Un père Noël cocaïnomane sur un pull chez Wal-Mart : la blague passe très mal en Colombie

"Let it snow", s’exclame le père Noël sur un pull de saison vendu par la chaîne de grands magasins américaine Wal-Mart. Sauf qu’à voir ses pupilles dilatées et les trois rails dessinés sur sa table, pas sûr que ce soit bien de la poudreuse qu’on parle ici. En argot américain, "snow" signifie "neige", mais également cocaïne, et c’est clairement sur ce (mauvais) esprit de Noël que joue le pull. "Tout le monde sait comment ça marche, la neige. C’est blanc, poudreux et la meilleure provient directement d’Amérique du Sud, nous dit la description du produit sur le site canadien de la marque. C’est pour ça que le père Noël adore savourer le moment lorsqu’il met la main sur de la pure neige colombienne de première qualité."

De l’autre côté du continent, on rigole moins. Une agence gouvernementale colombienne a menacé de poursuivre Wal-Mart en justice. "Ce pull est une offense à notre pays, a déclaré le directeur de l’agence Camilo Gomez Alzate. Cela porte atteinte aux produits légaux de Colombie et à la réputation du pays."

L’enseigne américaine s’est excusée et a expliqué que ces pulls étaient vendus par un tiers sur le site canadien. "Ils ne représentent pas les valeurs de Wal-Mart et n’ont pas leur place sur notre site", écrit la marque dans un communiqué, après les avoir retirés de la vente. Pas suffisant pour la Colombie : l’agence demande, outre une réparation financière, que Wal-Mart fasse la promotion de produits colombiens légaux. Selon le journal El Tiempo, les fonds seront reversés aux familles des victimes policières et militaires du trafic de drogue dans le pays.