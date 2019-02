Un passager ivre oblige un avion à faire demi-tour et doit payer 14.000 euros d'amende

Un passager britannique au comportement «ivre et absolument dégoûtant» a reçu une amende bien salée pour avoir contraint un avion à faire demi-tour, raconte The Independent.

David Stephen Young, 44 ans, a été condamné à payer l’équivalent de 14.000 euros à une compagnie aérienne locale (Westjet) pour les frais de carburant, après n’avoir pas respecté les consignes de sécurité et avoir résisté à une arrestation.

Selon les médias britanniques, David Stephen Young a rendu visite à sa mère en Colombie-britannique, déprimé par l’effondrement de son mariage et un décès dans sa famille. Ancien alcoolique, sobre depuis 18 mois, il rechute donc le 4 janvier dernier et consomme de nombreuses boissons alcoolisées en attendant de prendre son vol WestJet entre Calgary et Londres.

Mais face à son comportement, le pilote, craignant pour la sécurité des passagers, a pris la décision de rentrer à Calgary après une heure de vol.

Selon le procureur canadien Lori Ibrus, le pilote a dû brûler puis jeter près de neuf tonnes de carburant pour pouvoir atterrir en sécurité. Le passager a finalement été arrêté et a passé une semaine au centre de détention provisoire de Calgary, avant d’être libéré sous caution. Il s'est excusé pour son comportement dans une déclaration écrite.