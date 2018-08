Un parc dédié au fromage: l'étonnante attraction coréenne... avec un Belge comme point de départ

En Corée du Sud, ce ne sont pas les parcs à thème qui manquent. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. On peut même en trouver quelques-uns qui sont très originaux.

Affecté au début au district de Buan dans la province du Jeolla du Nord, il a été transféré en 1964 à Imsil, où il s’est installé dans une paroisse qui était plus petite et beaucoup plus pauvre que la précédente. La Corée du Sud souffrait toujours à cette période des conséquences de la guerre de Corée (1950-1953), et les habitants d’Imsil parvenaient difficilement à survivre. Didier T’Serstevens cherchait désespérément un moyen pour les aider, dans l'espoir de les sortir de la misère économique.

La région se distinguait par ses terres vertes luxuriantes, et le Belge décida donc d’y élever des chèvres. Très peu après, il s’est rendu compte que les habitants d’Imsil pouvaient utiliser le lait de chèvre pour produire du fromage, et que cela pourrait devenir la source principale de leur revenu.

"J'élevais deux chèvres que j’avais reçues en cadeau de la part d’un autre prêtre. Je pensais que ce serait une bonne idée d’élever des chèvres dans les champs à travers la région. (…) Je pensais que le lait pouvait générer des revenus. Bien sûr, cela ne s'est pas passé comme prévu. Il y avait une très faible demande pour le fromage de chèvre, et beaucoup de lait dont la production nécessitait un grand effort, mais qui finissait par être jeté par la suite. En réfléchissant à ce que je pouvais faire avec le reste du lait, l’idée de produire du fromage m’est venue à l’esprit. Il aurait fallu de très grandes installations et plus d'équipement pour produire du lait condensé et du lait en poudre, contrairement au fromage. En Europe, les gens produisait du fromage eux-mêmes dans leurs maisons", raconte le père Ji à KOREA.net.

Une industrie florissante

A l’époque le seul fromage qui était disponible en Corée provenait des unités militaires américaines et était vendu sur le marché noir. Didier T’Serstevens n’avait pas le savoir-faire nécessaire pour produire du fromage, ce qu’il l’a poussé à voyager à travers la France et la Belgique et visiter différentes fromageries. Cela lui avait permis de se familiariser avec les ingrédients utilisés, et le processus de la fabrication fromagère.

“Par ailleurs, j'ai compris que les niveaux d'acidité varient selon les types de fromage, entre un camembert et un cheddar par exemple. C'est à ce moment crucial que j'ai pu me procurer le carnet de notes d'un maître fromager italien. Tous les détails de la fabrication du fromage y étaient inscrits. J'étais très ému de pouvoir retourner en Corée avec ces notes."

C’est ainsi qu’est né le fromage d’Imsil en 1969, et depuis, l’industrie de fromage y est en croissance constante. Ce n’était pas donc très surprenant quand on a dédié 13 hectares à un parc à thème consacré au fromage.

