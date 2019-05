Un ordinateur contenant les virus les plus dangereux du monde se vend à 1.15 millions d'euros

C'est une oeuvre plutôt insolite qui vient d'être vendue aux enchères. Baptisé "The Persistence Of Chaos", un ordinateur portable de 10,2 pouces contenant les 6 virus informatiques les plus malveillants au monde a dépassé la somme impressionnante de 1.345 millions de dollars soit 1.15 millions d'euros.

L'artiste contemporain Guo O Dong est derrière cet objet singulier conçu en collaboration avec la société de cybersécurité Deep Instinct. Celle-ci lui a fourni l'expertise technique en logiciels malveillants nécessaire pour exécuter le travail dans un environnement sécurisé. L'ordinateur est parfaitement inoffensif, à moins que vous ne le connectiez à une clé USB ou un réseau Wi-Fi.

Parmi les logiciels dangereux qui vivent à l'intérieur de cet ordinateur portable relativement anodin au premier abord, on retrouve les programmes WannaCry, ILOVEYOU, BlackEnergy, MyDoom, DarkTequila et SoBig. Les dégâts cumulés infligés par ces virus sont évalués à plus de 95 milliards de dollars et des centaines de milliers de systèmes infectés à travers le monde

Comme l'explique Guo O Dong à The Verge, le principe derrière cette démarche était de matérialiser les menaces du monde numérique. "Les virus qui affectent les réseaux électriques ou les infrastructures publiques peuvent causer des torts directs"

Si vous souhaitez plus de précisions quant à cette oeuvre qualifiée de "merveilleux bestiaire des menaces qui ont fait l’histoire", c'est ici qu'il faudra vous rendre.