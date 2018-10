Un "monstre de poulet sans tête" filmé dans les profondeurs de l'Océan austral

Sans être désagréable, il n’est pas très joli ! Le concombre de mer ressemble à un poulet rouge vif, sans tête et prêt à cuire. Sa texture translucide laisse entrevoir un tube digestif qui trie le sédiment ingurgité pour en retenir les particules alimentaires.

Première apparition translucide

Pour la première fois, un représentant de l’espèce des Enypniastes eximia a été filmé dans les eaux de l'océan Austral au large de l'Antarctique oriental. Le drôle d’animal n’avait jusqu’ici été observé que dans le golfe du Mexique. Cette créature a été découverte grâce à un système de caméra sous-marine mis au point par la division antarctique australienne pour la pêche commerciale à la ligne.

"Nous avions besoin de quelque chose qui puisse être éjecté d'un bateau et fonctionner de manière fiable pendant de longues périodes de pression extrême dans l'obscurité totale", a expliqué Dirk Welsford, responsable du programme de la Division antarctique australienne. Interrogé par "The Guardian", le scientifique a ajouté : "Beaucoup d'animaux des grands fonds semblent provenir d'une autre étoile. Il en va de même pour le concombre de mer profond, qui n’est pas inconnu, mais n’a jamais été repéré dans la région de l’Antarctique oriental. Une nouvelle technologie de caméra robuste rend cela possible."

Un cœur qui bat et qui flotte ?

"Le monstre de poulet sans tête" peut atteindre 25 cm de long. Sa résidence ? Des eaux profondes comprises entre 300 et 6000 mètres. Selon les spécialistes du monde sous-marin, il existe environ 20 espèces différentes d'holothuries.

Ses organismes ont une technique de survie très particulière. Ils se défendent des prédateurs avec un matériau fluorescent présent dans leur peau. Lorsqu’il est dérangé par un intrus, la peau granuleuse du concombre de mer s’illumine et se détache pour adhérer au museau de l’agresseur. Affublé d’un masque collant et bioluminescent dont il ne peut se dépêtrer, le prédateur devient alors plus vulnérable.

Une base d’informations

Les données recueillies par les chercheurs dans les eaux profondes de l'océan Austral devraient permettre de créer une nouvelle réserve marine dans l'océan Austral. Elles seront présentées lors d'une conférence à Hobart, en Australie.