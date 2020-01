Un mérou de 160 kilos capturé en Floride, il avait 50 ans

On dirait un monstre tout droit sorti d'un film d'horreur: un mérou vieux de 50 ans, de taille humaine et d'un poids de 159 kilos, a été péché en Floride, devenant une des plus vieilles prises jamais attrapées.

"Les biologistes du laboratoire de l'Institut de la faune sauvage estiment son âge à 50 ans, ce qui fait de lui le plus vieux spécimen recueilli par notre programme de datation", a écrit vendredi sur sa page Facebook l'institut, en joignant une photo du pécheur exhibant fièrement sa prise, presque aussi grande que lui.

Pour calculer l'âge de ce "mérou Varsovie", les scientifiques ont analysé les otolithes (minuscules concrétions minérales nichées dans les oreilles) du poisson géant.

Le poisson a été capturé au large de la côte Ouest de la Floride, à 180 mètres de profondeur, le 29 décembre.