Un kangourou en vadrouille en Autriche: "Personne n'a déclaré d'animal manquant"

Un kangourou en liberté a été repéré dans les forêts et prairies du nord de l'Autriche, suscitant lundi la perplexité de la police locale.

L'animal, typique du continent australien, a été vu plusieurs fois depuis la fin de la semaine dernière dans le district de Hellmonsödt, dans l'Etat de Haute-Autriche, non loin des frontières tchèque et allemande. Les policiers, qui l'ont identifié à partir de photos et de vidéos reçues, essaient de découvrir à qui appartient l'animal. "Nous avons appelé tous les zoos et propriétaires de kangourous des alentours, mais personne n'a déclaré d'animal manquant. Nous espérons que le propriétaire se manifestera", a déclaré à l'AFP un responsable de la police de Hellmonsödt.

La police ne peut pas dire de quelle race est le kangourou mais ne s'inquiète pas outre mesure. Le kangourou est un "animal timide", donc il est peu probable qu'il cause des dégâts et "ses chances de survie (dans la nature) sont excellentes", selon la même source.

Une autorisation est nécessaire en Autriche pour détenir un kangourou.