Un jeune Bruxellois rebouche les nids-de-poule avec des fleurs

Anton Schuurmans, un Néerlandais arrivé en Belgique il y a 7 ans, se balade dans les rues avec des fleurs, non pas pour son jardin, mais bien pour reboucher les nids-de-poule, exaspéré par l'état des routes belges.

"Tout le monde est agacé par les nids-de-poule. Je ne vais pas m'énerver, je pense que c'est une façon positive et amusante de mettre ce thème à l'ordre du jour."

Les passants semblent apprécier l'initiative, l'un d'entre eux la trouve "sympathique. Ils devraient faire ça partout dans la Belgique, là où il y a des nids-de-poule, c'est-à-dire dans toutes les rues."

Un autre pense qu'"il faudrait arrêter d'écrire des lettres et espérer que quelqu'un fasse quelque chose. ils peuvent réellement faire quelque chose de pro-actif, comme rendre la rue un peu plus jolie et appeler les gens à changer".

Le but du militant CD&V est d'alerter les autorités publiques sur le mauvais état des routes. "Cela a déjà été efficace. Au moins un nid-de-poule a été réparé deux jours après que j'y ai planté une fleur, j'étais assez content de voir ça."

L'initiative n'est pas neuve : aux États-Unis et au Canada, d'autres le font déjà pour éviter aussi aux usagers de la route d'éviter les nombreux nids-de-poule.