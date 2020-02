Un homme sourd adopte un chiot, sourd lui aussi, et lui apprend le langage des signes

Un homme qui est né sourd est maintenant le propriétaire d’un gentil chiot qui est également incapable d’entendre. Nick Abbott, 31 ans, du Maine, a adopté son chien Emerson par l’intermédiaire de la NFR Maine, un organisme de sauvetage en famille d’accueil. Il s’est rendu compte, après coup, que le chiot était également sourd et lui a appris certains éléments du langage des signes pour communiquer avec lui.

À 6 semaines, un jeune chiot appelé Emerson a été sauvé d’un refuge en Floride et transféré plus tard dans le nord des États-Unis, dans le Maine. Le chien, qui est un "labrador bâtard" noir, a subi des crises d’épilepsie et une infection connue sous le nom de "parvovirus canin". Il s’en est finalement sorti et a été placé en adoption, explique Lindsay Powers de la NFR Maine, une association qui s’occupe de chiens abandonnés et tente de leur retrouver des foyers.

"Une fois qu’il est rentré de Floride, nous nous sommes rendu compte qu’il avait des problèmes d’audition", a déclaré Lindsay Powers à "Good Morning America". "Mais il ne laisse pas ça le perturber du tout, il ressemble à un chiot typique."

Celle qui a pris soin du chiot abandonné ne sait pas si Emerson est né sourd ou s’il a perdu l’ouïe par la suite. Et en mars de l’année dernière, Lindsay Powers partagé un message sur Facebook dans l’espoir de trouver un foyer permanent à Emerson.