"Un gros bébé affectueux": le propriétaire de la panthère retrouvée en septembre à Armentières se confie

Les faits remontent au 18 septembre dernier. Ce jour-là, une panthère noire est repérée sur le toit d’une maison d’Armentières, dans le Nord de la France. Pour les sapeurs-pompiers, c’est une "opération hors norme" qui commence. L’animal sera ensuite recueilli par le zoo de Maubeuge. Une semaine plus tard, des voleurs s'en emparent. On a depuis perdu sa trace.

L’élément nouveau dans cette affaire, c’est le témoignage du propriétaire de la panthère. Interrogé par le quotidien régional "La Voix du Nord", Nordine raconte : "Je l’ai achetée parce qu’elle était mal en point. Elle avait des trous dans le pelage." A qui l’a-t-il achetée ? Pour quelle somme ? On ne le saura pas. Tout juste l’homme précise-t-il que l'animal avait trois ou quatre mois au moment de son adoption.

Nordine trouve un prénom à sa panthère : Louise… et une relation fusionnelle naît entre l’humain et l’animal." Je ne la voyais plus comme une panthère. C’était comme un gros bébé affectueux, qui ne demandait que des câlins…" L’histoire ne dit pas s’il lui chantait "Le p’tit quinquin", célèbre berceuse de la région…

Peine de prison et amende ?

Mais, en France, la détention d’un tel animal est soumise à une autorisation préfectorale d’ouverture d’un établissement d’élevage. Le code de l’environnement précise que les contrevenants s’exposent à une peine d’un an de prison et à 15.000 euros d’amende. "Je savais évidemment qu’il est interdit de détenir une panthère et j’allais en rendre compte un jour. Mais pour moi, c’était loin…", explique Nordine.

Et quand il apprend que sa Louise a disparu du zoo de Maubeuge, il peine à y croire. "J’ai vraiment pensé que c’était faux. […] Je ne l’ai jamais exhibée, ce n’était pas mon truc. Maintenant, je ne sais pas ce que veulent en faire ceux qui l’ont aujourd’hui, mais je sais qu’elle peut être revendue. Évidemment, pour moi, c’est mort… "