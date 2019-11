Un funambule passe d'une tour à l'autre dans le quartier de la Défense, au profit du Téléthon

Ces images donneront le vertige à certains. Nathan Paulin a traversé vendredi le quartier d’affaires de la Défense, à Paris, en équilibre à 150 mètres du sol, au profit du Téléthon. Un défi qui n’est pas donné à tout le monde, et qu’il a pourtant relevé avec brio. Il faut dire qu’il n’a pas agi en dilettante. Il détient plusieurs records du monde.

Durant sa progression entre les deux tours, le funambule Nathan Paulin était filmé par un drone dans le cadre d’une émission prévue pour le Téléthon, qui aura lieu début décembre.

Relié par une sangle de sécurité à la corde, il progresse sur une "slackline" (sangle souple) tendue entre une des tours du complexe de bureaux Coeur Défense et la tour CB21, occupée notamment par Suez et ses filiales, a précisé une source policière. " La slackline fait 2,5 centimètres de large, et 510 mètres de long ", précisent les organisateurs.

Nathan Paulin avait, lors de l’édition 2017 du Téléthon notamment, marché sur un fil tendu entre la tour Eiffel et le Trocadéro.