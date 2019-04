Un festival de la coupe mulet à Boussu le 18 mai prochain

Insolite : un festival australien célèbre la "coupe mulet" - 10/04/2019 "Sérieux devant, fun derrière" : c'est le mot d'ordre du premier festival organisé en l'honneur de la "coupe mulet". Plus de 150 personnes arborant cette coiffure emblématique des années 1970/1980 se sont affrontées samedi dans le sud-est de l'Australie. Objectif : choisir les plus belles coupes et dépoussiérer ce style capillaire. 01:08