Un étudiant géorgien résout six Rubik's Cubes en apnée

Vako Marchelashvili, un étudiant géorgien, est parvenu à résoudre six Rubik's cubes en apnée, sans reprendre son souffle.

Un peu plus d'une minute et dix secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Vako Marchelashvili pour résoudre six Rubik's cubes. Mais l'étudiant a voulu corser le challenge: il a résolu ces Rubik's cube dans un grand aquarium, la tête sous l'eau, sans reprendre son souffle. "Je pratique le Rubik's cube depuis longtemps, mais l'idée de le résoudre sous l'eau est venue soudainement, raconte Vako. J'ai dû beaucoup m'entraîner pour cela".

Grâce à cette prouesse, Vako bat le record établi par Anthony Brooks. "Je pense que mon résultat restera un record pendant longtemps, et j'espère briser de nombreux autres records", a déclaré le jeune homme après sa performance.