Marseille: pagaille autour d'un distributeur d'argent un peu trop généreux

Ce samedi, un distributeur d’argent un peu trop généreux a semé la pagaille à Marseille, dans le quartier du Merlan. En effet, le distributeur de l’agence française caisse d’épargne a distribué à ses clients deux fois plus d’argent qu’ils ne le demandaient. Avec la force de contagion des réseaux sociaux, le message s’est vite propagé créant ainsi la pagaille aux abords de l’agence.

"Tu tapais 20, il (le distributeur) sortait 40 euros. C’était comme ça depuis le début de l’après-midi", confiait un des chanceux à nos confrères de La Provence.

Quand la nouvelle s’ébruite

Un distributeur qui donne, comme ça, deux fois plus d’argent que ce qu’on lui demande. Trop beau ! La nouvelle fait vite le tour des réseaux sociaux. Et nombreux sont ceux qui décident, dans le courant de la journée. Le bal des voitures et des dizaines de personnes réunies autour de cette petite agence, dans le quartier du Merlan, dans le 14e arrondissement de Marseille, finit par créer la pagaille.

Intervention des forces de l’ordre

Si bien que la police a dû intervenir pour "garder" le distributeur fou. "Vers 00h30, une quinzaine de policiers ainsi que deux équipages de la police municipale sont intervenus pour protéger les distributeurs et en empêcher l’accès", précise La Provence, et certains sont restés sur place jusqu’à l’arrivée des techniciens.