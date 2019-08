Un détenu brésilien tente de s'évader de prison déguisé en fille (Vidéo)

Clauvino da Silva, un membre d’un gang brésilien, a tenté de s’évader de la prison de Gericino à Rio de Janeiro déguisé en fille. Le détenu portait un masque en silicone, une perruque, des lunettes mais aussi des vêtements de femme que sa propre fille de 19 ans lui aurait laissé lorsqu’elle lui a rendu visite.

Les forces de l’ordre viennent de publier les images étonnantes du prisonnier en train d’enlever son déguisement. Celui-ci avait visiblement l’intention de laisser sa fille à l’intérieur au moment ou il aurait réussi à quitter l’établissement pénitentiaire. Les gardiens se sont rendu compte de la supercherie au moment où Claudino da Silva tentait de quitter la prison. C’est sa "nervosité" qui l’aurait trahi.

Ce dangereux criminel est réputé pour avoir pris part aux activités du Comando Vermelho, l’une des organisations criminelles les plus puissantes du pays qui gère notamment une large partie du trafic d’armes et de drogues à Rio.

La police enquête actuellement sur le rôle de la fille de da Silva comme possible complice et a indiqué que son père serait transféré dans un quartier d’une prison de haute sécurité en plus des lourdes sanctions disciplinaires qui l’attendent.