Un danseur classique de 11 ans émeut la toile en se produisant dans la rue et sous la pluie : "La danse fait partie de ma vie"

Une vidéo d’un garçon de 11 ans qui fait de la danse classique sous la pluie a fait le tour du monde. Sur les images diffusées par le compte Instagram de son académie de danse, on voit le jeune Anthony Mmesoma s’entraîner à effectuer des pas de danse d’un ballet dans une rue boueuse de Lagos au Nigéria et sous la pluie. Un instant de grâce qui a ému de nombreux internautes.

Une publication partagée par Leap of Dance Academy (@leapofdanceacademy) le 17 Juin 2020 à 6 :32 PDT

Il y a trois semaines, l’Académie Leap of Dance de la ville nigériane de Lagos a publié sur Instagram une vidéo de l’un de ses élèves. Dans cette vidéo, le jeune Anthony Mmesoma Madu, 11 ans, exprime toute sa passion pour la danse malgré ses pieds nus, l’averse et la boue présente dans la rue.

Anthony admire vraiment son professeur, qui agit également comme mentor pour ses élèves. "Quand il danse, je me sens très heureux. Comme si c’était moi qui dansais". Le professeur est également fier de son élève qu’il décrit comme "Un étudiant dévoué. Dès son premier jour, il a toujours été très ponctuel".

"Nous changeons la façon de raconter l’histoire stéréotypée du danseur de ballet masculin", dit-il à la BBC. "Les garçons peuvent vraiment faire du ballet, et ils sont bons pour ça. Les danseurs de ballet masculin sont là pour rester, le ballet n’est pas réservé aux filles", explique le passionné.

À l’origine de cette vidéo, il y a le professeur d’Anthony : Daniel Ajala Owoseni. Il a appris la danse par lui-même et a fondé l’Académie Leap of Dance à Lagos il y a trois ans, en septembre 2017. Il y donne des cours de ballet gratuitement, bien qu’il ne dispose pas d’un studio de danse.

De son côté, la mère d’Anthony ne savait pas que son fils voulait devenir danseur de ballet. "Il ne me l’a jamais dit, mais je l’ai remarqué quand il s’est étiré les jambes, les mains", a déclaré Ifeoma Madu à la BBC. "Je me suis dit : quelle est cette absurdité ?" Mais quand il danse, elle se sent heureuse. "Je ressens de la joie quand je le vois danser. C’est mon fils, c’est incroyable".

La mère d’Anthony souhaite que les parents encouragent les talents de leurs enfants : "Mon conseil aux parents : s’ils découvrent un talent chez leur enfant, ils doivent le suivre et lui apporter tout leur soutien afin qu’il puisse pour aller loin avec ce talent. Chaque enfant est doué, mais notre problème est que nous ne savons pas comment découvrir le talent de nos enfants".