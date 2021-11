Un cycliste parcourt près de 120 kilomètres à vélo pour dessiner un portrait dans les rues de Londres

Chaque année depuis 16 ans, le mois de novembre rime avec Movember, une initiative australienne reprise partout dans le monde pour sensibiliser à la santé masculine. Si les hommes sont encouragés à laisser pousser leur toison au-dessus de la bouche, d’autres initiatives voient le jour en faveur d’une prise de conscience que le bien-être se conjugue aussi au masculin. C’est le cas du nouveau parcours tracé au fil de près de 43 kilomètres par celui que le Royaume-Uni surnomme "Pedalling Picasso", en Français le "Picasso qui pédale".

C’est ce que l’on appelle du GPS drawing, dessiner avec un GPS. Réaliser des dessins grâce au tracé d’une course, d’une promenade ou d’un trajet à vélo. Depuis plusieurs années, des internautes plus ou moins sportifs partagent leurs "œuvres" sur les réseaux sociaux. Et jusqu’à Bruxelles, les esprits créatifs réalisent des cocktails entre exploit sportif et insolite en dessinant parfois des icônes du patrimoine belge, comme Milou, le fidèle acolyte à quatre pattes de Tintin.