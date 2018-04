Un coureur rejoint le départ du marathon de Namur depuis Bruxelles... à pied

Namur organise ce week-end son premier marathon et semi-marathon. Un rendez-vous international qui a réuni 4200 participants le long de la Meuse. Nous avons suivi l'un de ces participants, Ralph Mesquita a 26 ans et on peut dire que le marathon de 42,195 km ne lui fait pas peur.

Pour lui, la journée commence à 23h ce samedi à Bruxelles. Ralph prépare ses affaires, il ne dormira pas. Sa lampe frontale va l'éclairer dans la nuit. À minuit, il prend la direction de Namur avec son voisin Samy à 60 km de son point de départ, Montgomery.

Pour le duo, c'est une longue nuit à lutter contre la fatigue et surtout la monotonie du tracé. Mais au petit matin, sur les hauteurs de Namur, les deux coureurs sont bien arrivés.

À peine assis, il faut y retourner

Ils arrivent sur l'avenue d'où le marathon démarrera alors qu'elle est encore vide. L'épreuve débute dans un peu moins de 3h et ils déjà ont 6h21 de course dans les jambes.

Ils ont à peine le temps de prendre un petit-déjeuner dans une boulangerie qui ouvre ses portes plus tot que prévu, qu'il faut déjà se préparer pour le départ du marathon.

Après 27-28 km sans difficultés, Ralph admet que la "fin" se complique. La nuit ne l'aura pas vraiment empêché de réaliser une performance puisqu'il termine son parcours en 2h56 seulement. Au total, près de 9h30 d'efforts cumulés et 105 kms parcourus. Sa médaille, Ralph ne l'a pas volée.