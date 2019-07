Un commissariat américain demande à la population "d'attendre la fin de la canicule" pour commettre des délits

Depuis le début de la semaine, une vague de chaleur traverse notre pays. Mais les hautes températures ne s'arrêtent pas à nos frontières, l'Italie, la France, l'Allemagne sont aussi touchés. Outre-Atlantique aussi, le mercure s'envole. Il a atteint jusqu'à 38 degrés Celsius à Washington et New-York durant le week-end. Pour pouvoir appréhender au mieux les hautes températures, le commissariat de Braintree, au sud de Boston (Massachussetts), aux délinquants de les laisser respirer jusqu'au retour d'un peu de fraîcheur.

"En raison des chaleurs extrêmes, nous demandons à toute personne qui projette un crime d'attendre jusqu'à lundi", ont écrit les services de police de cette ville côtière d'Amérique du Nord le 20 juin dernier dans une publication Facebook. Elle évoque des risques "extrêmement dangereux" à commettre des crimes par cette chaleur. Alors pour finir de convaincre les personnes qui auraient une soudaine envie de braquage ou de meurtre, la police offre ses conseils : "Restez à la maison, mettez la clim, regardez la saison 3 de Stranger Things, jouez avec FaceApp, entraînez-vous au karaté dans votre sous-sol."

►►► À lire aussi : Le passage de la chaleur étouffante au froid glacial, une difficulté pour certains travailleurs

Pas sûr que cela inspire le délinquants mais le message n'est en tout cas pas passé inaperçu et a été relayé par de nombreux médias partout dans le monde. "Nous nous verrons lundi quand il fera plus frais", concluent les policiers en signant "The Popo" et invitant à ne pas spoiler Stranger Things pour autant. Face au buzz de cet appel à la non-délinquance en période de chaleur, la publication a été supprimée mais est encore visible sur le site de CNN.

Si on ne sait pas l'impact qu'a eu ce post Facebook sur la délinquance effective durant le week-end, la chaleur a elle bel et bien traversé les Etats-Unis. Trois personnes sont décédées sur le territoire américain et 150 millions d'habitants ont sué à grosse gouttes sous les rayons du soleil. Des faits qui confirment une fois de plus la montée des températures qui ont émergé sur le mois de juin le plus chaud jamais enregistré.